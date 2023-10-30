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Сегодня, 16:57

Бышовец считает, что увольнение Абаскаля из «Спартака» будет рациональным решением

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Экс главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об игре «Спартака».

В игре 13-го тура чемпионата России спартаковцы потерпели поражение в Воронеже от «Факела» (0:2).

«В команде нет стабильности. Хорошие матчи чередуются с провальными. Очевидно, что Абаскаль непоследователен в принятии решений, нет постоянного состава. Решение о смене тренера надо менять после первой части чемпионата. Если уволят Абаскаля, то это будет рациональным решением» — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

«Спартак» после 13 туров занимает 6-е место с 20 очками в турнирной таблице российского чемпионата.

Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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