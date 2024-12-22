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Сегодня, 17:35

Бышовец считает, что в игре «Локомотива» есть прогресс

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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец назвал момент, который повлиял на железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Я думаю, что прогресс есть, по сравнению с прошлым сезоном. Я могу сказать, что это так и были впечатляющие серии у «Локомотива». Но матч с «Химками» сыграл отрицательный эффект по ходу сезона. Для тренера это тоже важный момент был в силу молодости и недостатка опыта», — сказал Бышовец Vprognoze.ru.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Железнодорожники отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.

Источник: Vprognoze.ru
Анатолий Бышовец
ФК Локомотив (Москва)
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