Бышовец считает, что «Зенит» снова должен выиграть РПЛ в следующем сезоне

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о возможном уходе легионеров из петербургского клуба.

«Будет ли для Семака новым вызовом построение новой команды в Питере, если уедут легионеры из «Зенита»? Я не думаю, что из стана сине-бело-голубых уйдут иностранцы. Обстановка в команде рабочая. Семак сумел объединить футболистов. Здесь нет противоречий между легионерами и российскими игроками. В этом и кроется успех «Зенита» в последние годы», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

Также он поделился ожиданиями от выступлений «Зенита» в следующем сезоне чемпионата России.

«Думаю, что в следующем сезоне на каком-то промежутке чемпионата кто-то из команд может принести проблемы «Зениту», может быть, в самом начале. Но на длинной дистанции «Зенит» снова должен выиграть РПЛ. Условия, в которых работает Семак, можно назвать идеальными, плюс подбор футболистов топ-уровня», — добавил специалист.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Всего сине-бело-голубые 10 раз в истории становились чемпионами страны, включая чемпионат СССР, благодаря чему получили право нанести вторую звезду на клубную эмблему.