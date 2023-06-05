Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:40

Бышовец считает, что «Зенит» снова должен выиграть РПЛ в следующем сезоне

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о возможном уходе легионеров из петербургского клуба.

«Будет ли для Семака новым вызовом построение новой команды в Питере, если уедут легионеры из «Зенита»? Я не думаю, что из стана сине-бело-голубых уйдут иностранцы. Обстановка в команде рабочая. Семак сумел объединить футболистов. Здесь нет противоречий между легионерами и российскими игроками. В этом и кроется успех «Зенита» в последние годы», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

Также он поделился ожиданиями от выступлений «Зенита» в следующем сезоне чемпионата России.

«Думаю, что в следующем сезоне на каком-то промежутке чемпионата кто-то из команд может принести проблемы «Зениту», может быть, в самом начале. Но на длинной дистанции «Зенит» снова должен выиграть РПЛ. Условия, в которых работает Семак, можно назвать идеальными, плюс подбор футболистов топ-уровня», — добавил специалист.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Всего сине-бело-голубые 10 раз в истории становились чемпионами страны, включая чемпионат СССР, благодаря чему получили право нанести вторую звезду на клубную эмблему.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-soperniki-mogut-dostavit-problemy-zenitu-v-nachale-sleduyushego-chempionata-no-on-snova-dolzhen-vyigrat-rpl-256452/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Шалимов заявил, что у «Спартака» остаются проблемы в позиционной атаке
Геркус: «Для «Спартака» бронза скорее успех, чем нет»
Петржела — о Малкоме: «Если он останется в России, то его уровень футбола снизится»
Шалимов: «Ростов», уверенно проведя сезон, в решающем матче погорел на своей манере игры»
В чемпионате России судьи ошибались чаще всего в пользу «Спартака»
Бышовец заявил, что «Локомотиву» будет практически невозможно составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС отправил «Спартаку» заключение по интервью Роши

Шалимов: «Ростов», уверенно проведя сезон, в решающем матче погорел на своей манере игры»