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Сегодня, 09:26

Бышовец считает, что «Зенит» заслуженно победил в матче с «Ростовом»

Виктория Кравченко

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (3:1).

«Получился качественный боевой матч двух сильных команд. Оба коллектива играли на пределе своих возможностей, максимально четко выполняя план на игру своих тренеров. «Ростов» сделал все, чтобы оказать сопротивление «Зениту», но класс питерских игроков, особенно бразильцев, все же сказался. Закономерная победа нашего чемпиона. И совершенно не ясно, что может ему помешать взять очередное золото», — цитируют Бышовца «Известия».

После 11 туров РПЛ «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 29 очков. «Ростов» идет на третьей строчке с 22 очками.

Источник: https://iz.ru/1404471/aleksei-fomin/ostanovili-rostov-zenit-pobedil-glavnogo-presledovatelia-v-rpl
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
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