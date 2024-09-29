Бышовец: «Вендел, Клаудиньо, Барриос сыграли ниже своих возможностей»

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Вендел, Клаудиньо, Барриос в целом сыграли ниже своих возможностей, — приводит Metaratings.ru слова Бышовца. — Это в итоге и сказалось на преимуществе «Краснодара» — и в контроле мяча, и в аритмии игры. Основная проблема была в мобильности и скорости, которые предложил «Краснодар». Возможно, не хватило ротации и какой-то свежести, хотя замены были, но в целом концовка матча была проиграна. Возможно, накопилась усталость, а у «Краснодара» инерция побед придает игрокам уверенности».

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» опережают «Локомотив» (у команд по 24 очка) благодаря победе в очной встрече, у «Зенита» — 23 очка.