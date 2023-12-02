Бышовец: «У иностранцев есть опция, что они должны играть, это несправедливо»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о большом количестве легионеров в клубах РПЛ.

«Выдерживать конкуренцию с иностранцами в нашем чемпионате сложно. Присутствует некая несправедливость, ведь у иностранцев есть опция, что они должны играть. Несправедливо по отношению к нашим ребятам. Тут можно говорить и о лимите, и о количестве иностранных игроков в чемпионате. Всё это создаёт проблему. Да, иногда иностранцы нужны, но, кажется, что у нас чувство меры потеряно. Если в команде есть диаспора из 5-6 игроков, то это уже проблема, которая ставит тренера в зависимость, а также может создать проблемы с атмосферой. Вот приехал в «Зенит» Ренан, но он меня не убедил. Да, у него есть качества, но его надо доводить до более высшего уровня. Ему не хватает игры на опережение, способности вести единоборства. Это все надо доводить до модельных стандартов, которые, например, есть у Родригао», — приводит слова Бышовца Legalbet.

В 16 клубах чемпионата России-2023/24 заявлено 144 иностранных футболиста.