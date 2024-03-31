Бышовец считает Осинькина лучшим из тренеров РПЛ, которые занимаются молодежью

Экс-тренер Олимпийской сборной СССР по футболу Анатолий Бышовец оценил работу главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Осинькин — лучший из тренеров, кто занимается молодежью в РПЛ? Думаю, да. Мы видим воспитанников «Чертаново» во многих командах. Эти игроки объединены ментально так же, как объединен по стилю «Зенит» с диаспорой бразильцев. Я помню чертановскую команду со времен Кубка ФНЛ. И сейчас мы видим, что «Крылья Советов» — команда со своим стилем, почерком и уровнем понимания игры», — приводит слова Бышовца Metaratings.

После 21 матча «Крылья Советов» (30 очков) занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 22-м туре самарцы дома сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).