Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:52

Бышовец: «Головин и Миранчук достойны называться лучшими российскими игроками сезона. Но для меня — это Кривцов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной страны Анатолий Бышовец считает полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова лучшим российским футболистом текущего сезона.

«Я читал мнения специалистов, которые считают лучшим российским игроком Головина или Миранчука. Безусловно, они достойны этого звания. Переехав за границу, оба не только сохранили, но и преумножили свой уровень. Но лично у меня есть другой кандидат — Никита Кривцов. Я внимательно слежу за ним в нынешнем сезоне, и у меня сложилось очень хорошее впечатление. Этот парень обладает многими качествами, которые отвечают требованиям современного футбола. Он универсален, имеет высокий КПД в каждом матче. И его связка со Сперцяном тоже стала очень грозной силой», — цитирует специалиста Betonmobile.ru.

В текущем сезоне РПЛ 20-летний Кривцов провел 14 матчей за «Краснодар», забил один гол и сделал три результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-dlya-menya-luchshiy-rossiyskiy-futbolist-sezona-krivtsov-a-ne-golovin-ili-miranchuk
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Подозреваемый в педофилии психолог упал с крыши во время задержания и погиб
Рогов: планы ВСУ осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны
Антонов рассказал о последствиях приема Украиной американских танков Abrams
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвукового оружия
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Роберт Ренан будет выступать за «Зенит» под 77-м номером
В «Фенербахче» заявили, что не заинтересованы в переходе Изидора
Источник: «Фенербахче» интересуется форвардом «Локомотива» Изидором
Сафонов: «Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но от меня ничего не зависит»
Сафонов рассказал, что изменилось в «Краснодаре» с приходом Илича
Сафонов — о первом матче «Краснодара» на сборах: «Пока рано делать выводы, мы только познакомились с новым тренером»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Радимов: «Дзюба любит новые вызовы и кому-то что-то доказывать. Думаю, сейчас он вполне готов сделать то же самое»

Источник: «Фенербахче» интересуется форвардом «Локомотива» Изидором