Бывшовец — о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»: «Этический момент. Получается, покидает клуб в трудный период»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«В этом трансфере смущает один этический момент. «Локомотиву» весной предстоит отчаянная борьба за сохранение места в премьер-лиге. Получается, что Баринов покидает клуб в самый трудный для него момент. А ведь он был капитаном и ключевым футболистом команды. Выходил на поле в каждом матче, играл от свистка до свистка. В этом я вижу определенную моральную проблему», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.