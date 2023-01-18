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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
«В этом трансфере смущает один этический момент. «Локомотиву» весной предстоит отчаянная борьба за сохранение места в премьер-лиге. Получается, что Баринов покидает клуб в самый трудный для него момент. А ведь он был капитаном и ключевым футболистом команды. Выходил на поле в каждом матче, играл от свистка до свистка. В этом я вижу определенную моральную проблему», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.
В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.
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Основные источники исследования