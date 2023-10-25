Бышовец: «Нестабильность игры «Спартака» оставляет желать только лучшего»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о шансах «Спартака» завершить первый круг РПЛ в тройке лидеров.

«Хватит ли сил «Спартаку» завершить первый круг РПЛ в тройке призеров РПЛ? Нестабильность игры красно-белых оставляет желать только лучшего. Также последовательность принимаемых ими решений по определению состава, обстановка внутри клуба и за его пределами — это все, как мне кажется, будет влиять на окончательный результат команды по итогам первого круга чемпионата. От этих причин будет зависеть позиция «Спартака», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

После 12 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.