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РПЛ

25 октября, 23:14

Бышовец: «Нестабильность игры «Спартака» оставляет желать только лучшего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о шансах «Спартака» завершить первый круг РПЛ в тройке лидеров.

«Хватит ли сил «Спартаку» завершить первый круг РПЛ в тройке призеров РПЛ? Нестабильность игры красно-белых оставляет желать только лучшего. Также последовательность принимаемых ими решений по определению состава, обстановка внутри клуба и за его пределами — это все, как мне кажется, будет влиять на окончательный результат команды по итогам первого круга чемпионата. От этих причин будет зависеть позиция «Спартака», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

После 12 туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: Betonmobile
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
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