Бышовец: «Смолову нет смысла переходить в «Истанбул Башакшехир»

Российский футбольный тренер Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Федора Смолова в «Истанбул Башакшехир».

«От добра добра не ищут, — цитирует «РБ Спорт» Бышовца. — Переход Смолова в «Истанбул Башакшехир» будет зависеть от условий. Не думаю, что Федора может привлекать отъезд в Турцию, тем более в «Динамо» есть возможности, хорошие условия и цели. «Динамо» перспективная команда. Нет смысла переходить в этот турецкий клуб. Возраст Смолова дает о себе знать, надо думать о перспективе».

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт 32-летнего форварда с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 5 миллионов евро.