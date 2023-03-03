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Бышовец: «Клубы должны более основательно работать, чтобы привлечь аудиторию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о начале действия Fan ID на всех матчах чемпионата России.

«Лично я собираюсь ходить на матчи, поэтому оформил карту болельщика. Понимаю, что введение этого закона вызвало неоднозначную и даже негативную реакцию у многих болельщиков. Но в основном это касается активных фанатов, среди которых есть много реакционных личностей, часто выходящих за рамки безопасности и законов, что создает угрозу для обычных зрителей, включая тех, которые приходят с семьями, с детьми. Для их комфорта нужно создавать определенные условия, в том числе карту болельщика, которую нетрудно оформить. Да, это может привести к снижению посещаемости матчей, но здесь уже клубы должны более основательно работать, чтобы привлечь аудиторию, которая раньше была равнодушна к футболу», — приводят «Известия» слова Бышовца.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Источник: https://iz.ru/1477939/aleksei-fomin/vesennee-postroenie-kto-udivit-v-zakliuchitelnoi-chasti-sezona-rpl
Анатолий Бышовец
Футбол
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