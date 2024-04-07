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Сегодня, 12:37

Бышовец заявил, что «Динамо» и «Спартак» далеки от оптимального состояния

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, чего ждет от дерби «Динамо» — «Спартак». Матч 23-го тура РПЛ состоится сегодня, 7 апреля, на «ВТБ Арене».

«Динамо» и «Спартак» далеки от оптимального состояния. Это не повлияет на напряженность матча. Нас ждет хорошая игра. «Спартаку» и «Динамо» не удалось подойти в хорошем состоянии к матчам РПЛ после международной паузы. Многие сборники пропустили подготовку, но это не скажется на игре. Сегодня будет качественный футбол, и зрители останутся довольны», — цитирует Бышовеца «РБ Спорт».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на седьмом месте, «Динамо» располагается на третьем.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-dinamo-i-spartak-daleki-ot-optimal-nogo-sostoyaniya/
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
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