Бышовец заявил, что «Динамо» и «Спартак» далеки от оптимального состояния

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, чего ждет от дерби «Динамо» — «Спартак». Матч 23-го тура РПЛ состоится сегодня, 7 апреля, на «ВТБ Арене».

«Динамо» и «Спартак» далеки от оптимального состояния. Это не повлияет на напряженность матча. Нас ждет хорошая игра. «Спартаку» и «Динамо» не удалось подойти в хорошем состоянии к матчам РПЛ после международной паузы. Многие сборники пропустили подготовку, но это не скажется на игре. Сегодня будет качественный футбол, и зрители останутся довольны», — цитирует Бышовеца «РБ Спорт».