Бышовец заявил, что Лантратов может в скором времени попасть в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что новичок «Локомотива» Илья Лантратов скоро может получить приглашение в национальную команду.

«Я внимательно слежу за этим футболистом еще со времен его выступлений за «Химки». Это вратарь высокого уровня — координированный, прыгучий, с большим размахом рук. И при этом — очень надежный. Думаю, в скором времени он может попасть и в национальную сборную. Во всяком случае, все качества для этого у него есть», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

27-летний Лантратов зимой перешел в «Локомотив» из подмосковных «Химок». Он уже провел за свою новую команду оба матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».