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Сегодня, 15:02

Бышовец заявил, что Лантратов может в скором времени попасть в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что новичок «Локомотива» Илья Лантратов скоро может получить приглашение в национальную команду.

«Я внимательно слежу за этим футболистом еще со времен его выступлений за «Химки». Это вратарь высокого уровня — координированный, прыгучий, с большим размахом рук. И при этом — очень надежный. Думаю, в скором времени он может попасть и в национальную сборную. Во всяком случае, все качества для этого у него есть», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

27-летний Лантратов зимой перешел в «Локомотив» из подмосковных «Химок». Он уже провел за свою новую команду оба матча 1/4 финала Кубка России против «Спартака».

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-v-skorom-vremeni-lantratov-mozhet-popast-v-sbornuyu-rossii
Анатолий Бышовец
Илья Лантратов
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РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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