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РПЛ

Сегодня, 13:47

Бышовец заявил, что очная встреча «Зенита» и «Краснодара» будет определяющей в борьбе за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился мнением о борьбе сине-бело-голубых и «Краснодара» за первое место в РПЛ.

«Очная встреча будет определяющей. Думаю, у «Краснодара» есть шансы. Сыграют роль концепция развития клуба, формирование основного состава и амбиции Ивича. В целом ему удалось сбалансировать состав, совместить индивидуальные качества игроков в атаке и в средней линии. Сперцян и Кривцов — это игроки, которые дополняют и креативно влияют на атаку и на результат», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. «Зенит» с 26 очками идет вторым.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-ochnaya-vstrecha-zenita-i-krasnodara-budet-opredelyayushei-v-borbe-za-chempionstvo-300346/
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
ФК Краснодар
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