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30 марта, 19:23

Бышовец заявил, что у «Зенита» было преимущество в матче с «Крыльями Советов»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал игру «Зенита» в матче против «Крыльев Советов» (1:1).

«Обе команды играли осмысленно. У «Зенита» было преимущество, они создали много голевых моментов. Надо отдать должное «Крыльям», которые действовали организованно и создавали плотность в обороне, было тяжело ее преодолеть. «Зениту» не хватило скорости для победы. «Зенит» и «Крылья» действовали организованно. Футболистам было тяжело показать свои индивидуальные качества по такой игре. Ничья — это приобретение для «Крыльев» и потеря для «Зенита», — сказал Бышовец «РБ Спорт».

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Балтикой», а «Крылья Советов» с «Уралом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-u-zenita-by-lo-preimushhestvo-no-dlya-pobedy-im-ne-hvatilo-skorosti/
Анатолий Бышовец
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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