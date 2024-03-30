Бышовец заявил, что у «Зенита» было преимущество в матче с «Крыльями Советов»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал игру «Зенита» в матче против «Крыльев Советов» (1:1).

«Обе команды играли осмысленно. У «Зенита» было преимущество, они создали много голевых моментов. Надо отдать должное «Крыльям», которые действовали организованно и создавали плотность в обороне, было тяжело ее преодолеть. «Зениту» не хватило скорости для победы. «Зенит» и «Крылья» действовали организованно. Футболистам было тяжело показать свои индивидуальные качества по такой игре. Ничья — это приобретение для «Крыльев» и потеря для «Зенита», — сказал Бышовец «РБ Спорт».

В следующем матче «Зенит» сыграет с «Балтикой», а «Крылья Советов» с «Уралом».