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Сегодня, 20:30

Бышовец заявил, что Йокановичу не удалось реализовать потенциал «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ, в котором бело-голубые обыграли «Пари НН» со счетом 3:1.

«Можно говорить, что у «Динамо» повысились возможности в борьбе за тройку в психологическом плане. Многое будет зависеть от предстоящих матчей. Но оптимизма после матча с «Пари НН» у бело-голубых быть не должно. Радоваться можно только итоговому счету, который позволили сделать удачные замены главного тренера. Увольнение Йокановича — вопрос времени. Надо ждать окончания чемпионата и принимать решение по главному тренеру. Но Славише не удалось реализовать потенциал, который есть у «Динамо», эта команда могла рассчитывать на большее. Йокановичу не удалось поставить командную игру», — приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

После 23 матчей «Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-iokanovichu-ne-udalos-realizovat-potencial-kotoryi-est-u-dinamo-243549/
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Славиша Йоканович
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