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Сегодня, 10:50

Быстров — о будущем Дзюбы: «На месте тренера искал бы другого нападающего»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист сборной России в эфире «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

— Ты бы попытался оставить Дзюбу?
— На полгода максимум. А куда еще он пойдет? На год можно, но с условием, что без конфликтов, если остаешься на скамейке запасных. Но я бы на месте тренера искал другого нападающего, более быстрого, который может прессинговать. Дзюба хорош в роли наконечника, но если бы я был тренером, который хотел бы играть в интенсивный футбол с прессингом, Дзюбу пришлось бы сажать на лавку. Решение за Галактионовым. Он же, взяв Дзюбу, сразу ему доверился, сразу поддержал, сразу его в состав поставил. Тот ему отплатил тем же. При нынешней тактике Дзюба «Локомотиву» подходит. Был бы Игнатьев, не забили бы эти четыре гола, и все говорили бы, что вот тренером чудака какого-то назначили. Пока Дзюба держит себя в тонусе, но организм не вечный. Возраст есть возраст.

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Он провел 5 матчей за железнодорожников, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Артем Дзюба
Владимир Быстров
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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