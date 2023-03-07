Быстров: «Абаскаль ставит всех. У него нет игроков, которых он тянул за уши»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением об игре легионеров «Спартака».

— Дуарте не сильнее Чернова. Если вы берете легионера, то он должен на голову сильнее. У защитника «Зенита» Ренана все в порядке с ведение мяча, он видит поляну, хорошо контролирует мяч, не боится. Что мешаем другим клуба относиться к трансферам также бережно? Не надо брать трех инвалидов, возьмите лучше одного качественного иностранца, который поможет команде. Брать трех игроков и надеясь, что один выстрелить — это неправильно. Это разлагает коллектив. Иностранец может играть плохо, а получает все равно больше денег. Абаскаль ставит всех. У него нет игроков, которых он тянул за ухи. Почему на поле с первых минут вышел Николсон? Потому Соболоев не в форме.

— Но Соболев в плохой форме выходит и забивает. Какие к нему вопросы?

— У меня вопросы бы все равно остались бы. Можно сказать, что у нападающего задача забивать. Но в основу-то он не попадет все равно.

— Шамар был в супер форме?

— Он физически был лучше готов. Просто игра «Спартака» была не лучшая. Николсон искал возможности, не прятался за спинами, борол со всеми. Соболев физически не готов. Мелешин хорошо отыграл в Кубке России. Почему тогда не он вышел? Где гарантия, что он бы вышел и не забил. Ее нет, это тренер должен угадать. У Абаскаля три нападающих, Бальде пока спишем, плюс фланги разнообразные. Почему он не реагировал? Игра ведь не складывалась, «Урал» лучше выглядел, — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» 4 марта в матче 18-го тура РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (2:2). На данный момент московский клуб с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице.