0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:17

Быстров: «Абаскаль ставит всех. У него нет игроков, которых он тянул за уши»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением об игре легионеров «Спартака».

— Дуарте не сильнее Чернова. Если вы берете легионера, то он должен на голову сильнее. У защитника «Зенита» Ренана все в порядке с ведение мяча, он видит поляну, хорошо контролирует мяч, не боится. Что мешаем другим клуба относиться к трансферам также бережно? Не надо брать трех инвалидов, возьмите лучше одного качественного иностранца, который поможет команде. Брать трех игроков и надеясь, что один выстрелить — это неправильно. Это разлагает коллектив. Иностранец может играть плохо, а получает все равно больше денег. Абаскаль ставит всех. У него нет игроков, которых он тянул за ухи. Почему на поле с первых минут вышел Николсон? Потому Соболоев не в форме.

— Но Соболев в плохой форме выходит и забивает. Какие к нему вопросы?

— У меня вопросы бы все равно остались бы. Можно сказать, что у нападающего задача забивать. Но в основу-то он не попадет все равно.

— Шамар был в супер форме?

— Он физически был лучше готов. Просто игра «Спартака» была не лучшая. Николсон искал возможности, не прятался за спинами, борол со всеми. Соболев физически не готов. Мелешин хорошо отыграл в Кубке России. Почему тогда не он вышел? Где гарантия, что он бы вышел и не забил. Ее нет, это тренер должен угадать. У Абаскаля три нападающих, Бальде пока спишем, плюс фланги разнообразные. Почему он не реагировал? Игра ведь не складывалась, «Урал» лучше выглядел, — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» 4 марта в матче 18-го тура РПЛ сыграл вничью с «Уралом» (2:2). На данный момент московский клуб с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Владимир Быстров
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Быстров о «Спартаке» в матче с «Уралом»: «Где-то час играли непонятно во что»
Быстров о судейских скандалах в 18-м туре РПЛ: «Если бы Иванова защитили в Кубке России, то в этом туре судили бы нормально»
Форвард «Крыльев Советов» Шитов — о поражении от «Динамо»: «Дело только в нас. Что-то в менталитете не так»
Гришин: «Сочи» победил ЦСКА только за счет хорошей реализации»
Гладилин считает, что судейские ошибки в РПЛ неизбежны
Соломатин: «Игра ЦСКА не внушает оптимизма»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров о «Спартаке» в матче с «Уралом»: «Где-то час играли непонятно во что»