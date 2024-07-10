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Сегодня, 06:34

Быстров: «Наши с Соболевым переходы из «Спартака» в «Зенит» нельзя сравнивать. Каждый трансфер индивидуален»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что его переход из «Спартака» в «Зенит» нельзя сравнивать с возможным трансфером нападающего Александра Соболева из московского в петербургский клуб.

«Давайте подождем официального заявления о переходе Соболева в «Зенит» и суммы трансфера — это очень важно в данной ситуации. Я тоже переходил из «Спартака» в «Зенит»? У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером «Спартака», вот и все. Наши переходы нельзя сравнивать — каждый трансфер индивидуален», — цитирует Быстрова Sport24.

Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: Sport24
Александр Соболев
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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