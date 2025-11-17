Видео
17 ноября, 19:42

Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Отличная новость для всех! Теперь тренер сборной может спокойно работать», — сказал Быстров «СЭ».

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.

По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

9

  • Кариока_двойка.

    Король товарняков и кубков Солнца сможет теперь в спокойной обстановке полностью раскрыть весь свой тренерский потенциал.

    18.11.2025

  • Sergey Sparker

    Так надо же тренера найти который сможет спокойно работать. Пудель это же не тренер, тренеришко.

    17.11.2025

  • ВладНик_22

    Не менее отличной новостью для всех была бы новость о том, что Быстров говорит только про Сименович, а про все остальное просто молчит...:joy::joy::joy:

    17.11.2025

  • AlexCS4

    Трус. Обвалил игру команды и сбежал.

    17.11.2025

  • Фирсыч

    Не просто спокойно, а очень спокойно!

    17.11.2025

  • H R

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ибо результат по барабану и всегда можно отмазаться "экспериментами"!)

    17.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Логичное решение. В клубе с него могут спросить за результат владельцы/учредители, а в РФС никто ни за что не спрашивает )

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Скорее спокойно продолжать пинать балду прогоняя через сборную толпы игроков не ставя никакой игры....А вот динамиков реально есть с чем поздравить!

    17.11.2025

    Валерий Карпин
    Владимир Быстров
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
