Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»

17 ноября, 19:42
Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Отличная новость для всех! Теперь тренер сборной может спокойно работать», — сказал Быстров «СЭ».
17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.
По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Кариока_двойка.
Король товарняков и кубков Солнца сможет теперь в спокойной обстановке полностью раскрыть весь свой тренерский потенциал.
18.11.2025
Sergey Sparker
Так надо же тренера найти который сможет спокойно работать. Пудель это же не тренер, тренеришко.
17.11.2025
ВладНик_22
Не менее отличной новостью для всех была бы новость о том, что Быстров говорит только про Сименович, а про все остальное просто молчит...:joy::joy::joy:
17.11.2025
AlexCS4
Трус. Обвалил игру команды и сбежал.
17.11.2025
Фирсыч
Не просто спокойно, а очень спокойно!
17.11.2025
H R
Eсли делаете ставки -> infostavki.ru
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Ибо результат по барабану и всегда можно отмазаться "экспериментами"!)
17.11.2025
Славомудр Приморский
Логичное решение. В клубе с него могут спросить за результат владельцы/учредители, а в РФС никто ни за что не спрашивает )
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Скорее спокойно продолжать пинать балду прогоняя через сборную толпы игроков не ставя никакой игры....А вот динамиков реально есть с чем поздравить!
17.11.2025