Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»

Кариока_двойка. Король товарняков и кубков Солнца сможет теперь в спокойной обстановке полностью раскрыть весь свой тренерский потенциал. 18.11.2025

Sergey Sparker Так надо же тренера найти который сможет спокойно работать. Пудель это же не тренер, тренеришко. 17.11.2025

ВладНик_22 Не менее отличной новостью для всех была бы новость о том, что Быстров говорит только про Сименович, а про все остальное просто молчит...:joy::joy::joy: 17.11.2025

AlexCS4 Трус. Обвалил игру команды и сбежал. 17.11.2025

Фирсыч Не просто спокойно, а очень спокойно! 17.11.2025

H R Eсли делаете ставки -> infostavki.ru 17.11.2025

ЗГ из БАНИ Ибо результат по барабану и всегда можно отмазаться "экспериментами"!) 17.11.2025

Славомудр Приморский Логичное решение. В клубе с него могут спросить за результат владельцы/учредители, а в РФС никто ни за что не спрашивает ) 17.11.2025