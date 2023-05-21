Быстров назвал Соболева главным клоуном дерби

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров оценил эпизод с удалением форварда красно-белых Александра Соболева в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» — написал Быстров, приложив картинку с клоуном, к которому прифотошоплено лицо Соболева.

На 69-й минуте Александр Соболев после единоборстсва штрафной площади армейцев показал неприличный жест Виллиану Роше. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев удалил Соболева и Рошу. Позже на ТВ показали, что Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.