Быстров о поведении Соболева в дерби: «Он — полный идиот. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» поведение нападающего красно-белых Александра Соболева в дерби против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться — это уже второй вопрос.

Сначала нападающий подвел всех, кто причастен к «Спартаку». Дальше Соболев может оправдываться, но в дерби он облажался. Не понимаю Абаскаля — он видит, что у него человек не играет, но находится на поле. У меня Соболев бы ушел на 45-й минуте.

Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует. Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять — это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», — сказал Быстров «СЭ».

В матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.