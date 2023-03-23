Быстров не считает, что у «Зенита» самые сильные запасные в РПЛ

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» поделился мнением о качестве запасных игроков «Зенита».

— У «Зенита» сильнейший состав в РПЛ, как и скамейка.

— Не согласен. У «Спартака» сейчас скамейка не хуже. В ЦСКА тоже есть кого выпускать по ходу игры. «Зенит» усиливает игру Суторминым и Ерохиным. Сутормин молодец, в каждом матче выходил и старался, но в «Зените» свое отработал. К нему вопросов нет, его ведь взяли из «Оренбурга», им затыкали любую дырку, он играл в Лиге чемпионов. Так же с Ерохиным — он тоже профессионал своего дела, до сих пор выходит и отрабатывает.

— Удивляет, что Ерохин выходит даже раньше, чем Бакаев.

— Думаю, Сутормин и Ерохин поднасытились футболом. В сравнении с 18-летним Козловым, который сидит на скамейке. Мне было бы интересно посмотреть на него хотя бы больше 10 минут. В матче с «Волгой» при счете 2:0 в пользу «Зенита», например.

— Это боязнь тренерского штаба?

— Не знаю. Может, тренер не хочет внести разлад в коллектив, может, считает, что игрок не готов. Может, футболистам нужно сыграть процент матчей, чтобы получить бонус. Мне непонятно, почему не пробуют молодых. «Спартак» не сразу же Литвинова раскрыл, потихоньку к составу подпускал.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в РПЛ. Команда Сергея Семака на 7 баллов опережает «Ростов».