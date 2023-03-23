0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:50

Быстров не считает, что у «Зенита» самые сильные запасные в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» поделился мнением о качестве запасных игроков «Зенита».

— У «Зенита» сильнейший состав в РПЛ, как и скамейка.
— Не согласен. У «Спартака» сейчас скамейка не хуже. В ЦСКА тоже есть кого выпускать по ходу игры. «Зенит» усиливает игру Суторминым и Ерохиным. Сутормин молодец, в каждом матче выходил и старался, но в «Зените» свое отработал. К нему вопросов нет, его ведь взяли из «Оренбурга», им затыкали любую дырку, он играл в Лиге чемпионов. Так же с Ерохиным — он тоже профессионал своего дела, до сих пор выходит и отрабатывает.
— Удивляет, что Ерохин выходит даже раньше, чем Бакаев.
— Думаю, Сутормин и Ерохин поднасытились футболом. В сравнении с 18-летним Козловым, который сидит на скамейке. Мне было бы интересно посмотреть на него хотя бы больше 10 минут. В матче с «Волгой» при счете 2:0 в пользу «Зенита», например.
— Это боязнь тренерского штаба?
— Не знаю. Может, тренер не хочет внести разлад в коллектив, может, считает, что игрок не готов. Может, футболистам нужно сыграть процент матчей, чтобы получить бонус. Мне непонятно, почему не пробуют молодых. «Спартак» не сразу же Литвинова раскрыл, потихоньку к составу подпускал.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в РПЛ. Команда Сергея Семака на 7 баллов опережает «Ростов».

dsadadad
Владимир Быстров
Футбол
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Быстров — о поражении «Зенита»: «Семак дал понять, что они играют на ничью»
В «Химках» не будут проводить расследование после выложенного в интернет аудио ругани Гогниева
В «Химках» считают, что клуб пытаются спровоцировать недоброжелатели
Ринат Билялетдинов назвал претендентов на серебряные медали РПЛ
Билялетдинов считает, что у «Зенита» нет проблем за 10 туров до конца чемпионата
Ринат Билялетдинов уверен в победе «Зенита» в чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Горлов может покинуть «Нижний Новгород»

Быстров — о поражении «Зенита»: «Семак дал понять, что они играют на ничью»