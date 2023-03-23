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Сегодня, 11:20

Быстров не считает поражение «Спартака» от «Оренбурга» неожиданным

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

— «Спартак» достаточно неожиданно проиграл «Оренбургу».
— Что значит неожиданно? С чего вдруг неожиданно? «Спартак» играл в Кубке, «Оренбург» нет. Искусственное поле — «Спартак» не готов на нем играть, «Оренбург» готов. По своему опыту — когда играешь матч посреди недели, следующая игра очень тяжелая. Плюс «Оренбург» дома — одна из лучших команд РПЛ. Незадолго до этого еще и на выезде прибили «Сочи». Против «Спартака» не надо настраиваться, это лидер. Все было за то, чтобы «прибить» их. Неожиданностью для меня это не стало.
— Казалось, что Абаскаль придумал, как по ходу матчей перестраивать состав, чтобы все работало.
— Еще ни один тренер не придумал, как быстро «реанимировать» футболистов после сборных и игр посреди недели.

После поражения от «Оренбурга» (0:2) «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 40 очков после 20 туров.

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Владимир Быстров
Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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