Быстров не считает поражение «Спартака» от «Оренбурга» неожиданным

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

— «Спартак» достаточно неожиданно проиграл «Оренбургу».

— Что значит неожиданно? С чего вдруг неожиданно? «Спартак» играл в Кубке, «Оренбург» нет. Искусственное поле — «Спартак» не готов на нем играть, «Оренбург» готов. По своему опыту — когда играешь матч посреди недели, следующая игра очень тяжелая. Плюс «Оренбург» дома — одна из лучших команд РПЛ. Незадолго до этого еще и на выезде прибили «Сочи». Против «Спартака» не надо настраиваться, это лидер. Все было за то, чтобы «прибить» их. Неожиданностью для меня это не стало.

— Казалось, что Абаскаль придумал, как по ходу матчей перестраивать состав, чтобы все работало.

— Еще ни один тренер не придумал, как быстро «реанимировать» футболистов после сборных и игр посреди недели.

После поражения от «Оренбурга» (0:2) «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 40 очков после 20 туров.