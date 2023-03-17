Быстров не согласился, что Промес — лучший легионер в истории РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал сотый гол Квинси Промеса за красно-белых. Нидерландский форвард отметился дублем в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Это лучший легионер в истории РПЛ? Нет, конечно. Вагнер Лав, Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Нельзя так сравнивать. Сейчас он вышел на пик формы. Вспомни его форму год назад. Говорили, зачем его вернули. Уровень чемпионата сменился, действовать ему стало проще. Это не говорит о том, что сейчас он не в порядке. Но выдержит ли он конкуренцию», — сказал Быстров в эфире «СЭ».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, после чего вновь присоеденился к команде в 2021 году. Всего он сыграл за московский клуб 205 матчей, забил 102 гола и отдал 50 результативных передач.

В текущем сезоне форвард забил 21 мяч и оформил 9 голевых пасов в 28 играх за «Спартак» во всех турнирах.