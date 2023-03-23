0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:05

Быстров — о поражении «Сочи»: «Из команды все соки уже выжали»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ от «Факела» (0:3).

— Бердыев проиграл два матча в «Сочи» с общим счетом 0:7. Мы не привыкли к такому в исполнении его команд.
— Чтобы столько не пропускали, нужно укомплектовать команду. Из нее все соки уже выжали. Все хотят увидеть очередное чудо от Нобоа. Но чудо, что они в прошлые сезоны так боролись. Им нужна перестройка. Только не понимающему в футболе человеку это непонятно. Может быть, руководство и взяло Бердыева для того, чтобы он построил новую команду.
Футболисты, которые сейчас там играют, были списаны еще три года назад. Они не помолодели, наоборот, стали медленнее. А тут еще потери пошли. Бердыев на пресс-конференцию пришел и сказал: «Факел» не подарок, заслужили". Я, кстати, не хочу, чтобы «Факел» вылетал. Сколько народу на них ходит! «Химки» и их 200 человек — другое дело.

После 20 туров «Сочи» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье команду возглавил Курбан Бердыев.

dsadadad
Владимир Быстров
Футбол
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Курбан Бердыев
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
ЭСК РФС: Шафеев верно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в концовке матча с «Крыльями Советов»
Быстров — об участии Михайлова в матче «Нижний Новгород» — «Торпедо»: «Честно, смешно»
Быстров — о Джикии: «Он как мужик вышел на матч»
Быстров не считает поражение «Спартака» от «Оренбурга» неожиданным
Быстров: «Мне этот «Краснодар» несимпатичен»
В «Урале» заявили, что не будут подавать апелляцию на решение КДК по дисквалификации Гончаренко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров — о Джикии: «Он как мужик вышел на матч»

Андрей Мостовой заявил, что у россиян в «Зените» нет права на ошибку