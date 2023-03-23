Быстров — о поражении «Сочи»: «Из команды все соки уже выжали»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Сочи» в матче 20-го тура РПЛ от «Факела» (0:3).

— Бердыев проиграл два матча в «Сочи» с общим счетом 0:7. Мы не привыкли к такому в исполнении его команд.

— Чтобы столько не пропускали, нужно укомплектовать команду. Из нее все соки уже выжали. Все хотят увидеть очередное чудо от Нобоа. Но чудо, что они в прошлые сезоны так боролись. Им нужна перестройка. Только не понимающему в футболе человеку это непонятно. Может быть, руководство и взяло Бердыева для того, чтобы он построил новую команду.

Футболисты, которые сейчас там играют, были списаны еще три года назад. Они не помолодели, наоборот, стали медленнее. А тут еще потери пошли. Бердыев на пресс-конференцию пришел и сказал: «Факел» не подарок, заслужили". Я, кстати, не хочу, чтобы «Факел» вылетал. Сколько народу на них ходит! «Химки» и их 200 человек — другое дело.

После 20 туров «Сочи» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В межсезонье команду возглавил Курбан Бердыев.