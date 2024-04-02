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Сегодня, 08:15

Быстров об Абаскале: «Любой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы»

Сергей Жуков
корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Только профнепригодные руководители могут оставлять тренера в такой ситуации. Очевидно, что нет никаких перспектив. Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», — сказал Быстров «СЭ».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

Контракт 34-летнего испанца с московской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

Владимир Быстров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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