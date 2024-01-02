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Сегодня, 18:01

Быстров: «Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал результаты команды в первой половине сезона.

— Как вам игра «Спартака» в первой части сезона?

— Никак. Мне не нравится. Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте? Клуб с историей не может экспериментировать с тренерами. Это вообще неправильно. В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан. Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль? — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в РПЛ. В первом туре после зимнего перерыва красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Встреча пройдет 1-3 марта.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Быстров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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