Быстров: «Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему?»

12 ноября, 12:39
Экс-футболист Владимир Быстров оценил ситуацию полузащитника Андрея Мостового в «Зените».
«Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему? Журналисты могут задать нормальный вопрос Семаку — почему на поле не выходит лидер команды, когда нужно забивать голы? «Зенит» не впечатлил, а «Крылья» — молодцы», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
В этом сезоне 28-летний Мостовой провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Футболист выступает за команду с 2020 года.
Blind.Piew
Потому что единственный конёк Мостового - это скорость. Поэтому толк от него есть только когда команда играет вторым номером или при пробитии пенальти. В большинстве матчей РПЛ Зенит переходит на игру вторым номером только после того, когда поведёт в счёте; вот тогда Мостовой и выходит на поле. При игре в позиционной атаке от Мостового толку мало.
efim6010
napadenie
получается, что можно быть успешным футболистом, но плохо понимать и разбираться в решениях тренеров по кадровым вопросам, да, Владимир? У Мостового проблемы с игровым интеллектом, технико-тактическим взаимодействием с партнерами…
Rafael Ter-Akopyan
володя быстров,может просто педро сильнее? не думал об этом? умник..
AlAr
НВ
MicrosoWT
НВ
симаку не нужны русские футболисты, ему нужно, чтобы его миллер гладил по головке за очки добытые с помощью падений и кривляний бразильян, за которые кукуяны, чистяковы, мековы, егоровы, левниковы ставят липовые пенальти в ворота соперников.
rac135
Да всё очент просто) Мнение Семака однозначно - лучше казах, чем россиянин) СВО никто не отменял
rac135
А, если прибавить сюда Тимащука?
Просто прапор
Несколько раз,в отношении Семака,встречал эпитет "футбольный русофоб". Наверное,просто так,на ровном месте,так не называют.
тихоновнавсегда
