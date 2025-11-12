Видео
12 ноября, 12:39

Быстров: «Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему?»

Анастасия Пилипенко

Экс-футболист Владимир Быстров оценил ситуацию полузащитника Андрея Мостового в «Зените».

«Мостовой в порядке, но он не выходит. Почему? Журналисты могут задать нормальный вопрос Семаку — почему на поле не выходит лидер команды, когда нужно забивать голы? «Зенит» не впечатлил, а «Крылья» — молодцы», — сказал Быстров на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

В этом сезоне 28-летний Мостовой провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Футболист выступает за команду с 2020 года.

12

  • Blind.Piew

    Потому что единственный конёк Мостового - это скорость. Поэтому толк от него есть только когда команда играет вторым номером или при пробитии пенальти. В большинстве матчей РПЛ Зенит переходит на игру вторым номером только после того, когда поведёт в счёте; вот тогда Мостовой и выходит на поле. При игре в позиционной атаке от Мостового толку мало.

    12.11.2025

  • efim6010

    А потому....могут украсть прямо с поля, ценный кадр.

    12.11.2025

  • napadenie

    получается, что можно быть успешным футболистом, но плохо понимать и разбираться в решениях тренеров по кадровым вопросам, да, Владимир? У Мостового проблемы с игровым интеллектом, технико-тактическим взаимодействием с партнерами…

    12.11.2025

  • Rafael Ter-Akopyan

    володя быстров,может просто педро сильнее? не думал об этом? умник..

    12.11.2025

  • AlAr

    Володька сбрил усы!

    12.11.2025

  • НВ

    по теме то можешь, что ответить, уе ба н ец? ва ф лер ты питерский

    12.11.2025

  • MicrosoWT

    НВ – это Новая Вонючка?

    12.11.2025

  • НВ

    симаку не нужны русские футболисты, ему нужно, чтобы его миллер гладил по головке за очки добытые с помощью падений и кривляний бразильян, за которые кукуяны, чистяковы, мековы, егоровы, левниковы ставят липовые пенальти в ворота соперников.

    12.11.2025

  • rac135

    Да всё очент просто) Мнение Семака однозначно - лучше казах, чем россиянин) СВО никто не отменял

    12.11.2025

  • rac135

    А, если прибавить сюда Тимащука?

    12.11.2025

  • Просто прапор

    Несколько раз,в отношении Семака,встречал эпитет "футбольный русофоб". Наверное,просто так,на ровном месте,так не называют.

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Привет Володька!Это Володька из Новосиба!Болельщик "Спартака".Но тут полностью с тобой согласен!

    12.11.2025

    Андрей Мостовой
    Владимир Быстров
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
