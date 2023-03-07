Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу питерской команды над «Нижним Новгородом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

— Слишком уверенно победил «Зенит». С первых минут создают моменты. Если было бы поле поуже и похуже, то обороняться «Нижнему Новгороду» было бы легче. А «Зенит» раскатывал, использовал всю ширину поля. Сопернику хватило и двадцати минут, чтобы наесться.

— Сыграл тот фактор, что «Зенит» играл после матча «Спартака» и знал результат?

— Не, сколько раз было ситуаций, когда ты знаешь результат, тебе нужно подниматься повыше в турнирной таблице, а это не помогает. Ты вроде бы собрался, а на поле выходишь, и все кажется монотонным и тягучим, — заявил Быстров.