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Сегодня, 16:21

Быстров: «Даже в кризис «Зенит» умудряется быть на первом месте»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» оценил выступление «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Даже в кризис «Зенит» умудряется быть на первом месте. О чем тут говорить...Конечно, что-то не то. Но все просто привыкли, что они побеждают с запасом и за пять туров до конца. Хотели интригу — получили!» — сказал Быстров «СЭ».

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После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 51 очко. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

11 мая сине-бело-голубые проведут домашний матч с ЦСКА.

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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