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Сегодня, 08:25

Быстров — о возможном приглашении Черчесова и Карпина в «Спартак»: «Один из них точно готов побежать туда»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил возможное приглашение на пост главного тренера команды Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

«Я работал в «Спартаке» и с Черчесовым, и с Карпиным, прекрасно знаю их. Стоит им туда идти? Думаю, один из них точно готов не то что пойти — побежать в «Спартак»! Кто? Давайте без фамилий. А второй будет еще думать», — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» после 10 туров занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. Карпин в настоящее время тренирует «Ростов» и сборную России. Черчесов находится без работы.

Гильермо Абаскаль. «Зачем Абаскалю давать еще шанс? Он делает такое, что не может объяснить ни один человек!» Быстров — о «Спартаке»
Валерий Карпин
Владимир Быстров
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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