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12 апреля, 11:30

Быстров: «Спартак» наиграл на поражение. Получил, что заслужил»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вратари Илья Помазун и Александр Максименко после матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) (1:2)
Илья Помазун и Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ.

— По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну, а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются? Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все.

— Что случилось с москвичами в первые 20 минут? Недонастрой?

— А вы у Станковича спросите. Если тренер не может настроить команду на легкие три очка, значит, нужно работать над психологией футболистов. У меня вот такое объяснение, — сказал Быстров.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в таблице чемпионата. Красно-белых может обойти «Зенит» (47), если наберет очки в домашнем матче с «Краснодаром» 13 апреля. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.

Хесус Медина в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Махачкала) (1:2).«Отвлекаете! Корюшку ем. Если Медина сам вызвался бить пенальти, то пошел бы он...» Быстров о поражении «Спартака»
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Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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