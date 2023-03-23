Быстров: «Мне этот «Краснодар» несимпатичен»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

— С «Локомотивом» все понятно. Он усилился, зимой пришли игроки, которые приносят результат. Дзюба, Пиняев, Глушенков — эти ребята усилили команду. Другое дело «Краснодар» — взяли 10 легионеров, одни ушли, других набрали. Но я не вижу, куда идет эта команда. Мы привыкли, что «Краснодар» долго держит мяч, много атакует, доминирует. С «Локомотивом» я этого не увидел. Да, хорошо отыграли первый тайм, но тут вопросы и к «Локомотиву». В первом тайме хозяева хоть и играли не очень, но моменты у них были.

«Краснодар» забил со стандарта, но дальше делали непонятно что. Как будто играли для себя, не команда была на поле — такое у меня сложилось впечатление. Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел.

— И правда непонятно, за кого болеть в «Краснодаре».

— Были же футболисты, которые себя проявляли. Где они? Были Кабелла и Перейра, вокруг которых строилась игра команды. Но сейчас вокруг кого строить? Рамирес совершает одни и те же ошибки и все равно выходит в составе. Почему тогда не попробовать русского на этой позиции? Не знаю этого тренера (Владимира Ивича. — Прим. «СЭ»), какой у него стиль. Помню, в «Краснодаре» нас наказывали после поражения в Кубке России от «Уфы». В Туле не могли забить, 0:0, хотя мячом владели 70 процентов времени. Я тогда играл фланговым защитником и не уходил с чужой половины поля. Просто не фартило! Вообще, я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак», а болею за «Краснодар». Но в этом сезоне просто не могу. Мне этот «Краснодар» несимпатичен.

После 20 туров «Краснодар» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Во время зимней паузы «быков» возглавил сербский специалист Владимир Ивич.