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Быстров — о Карраскале: «Лучше сохранить атмосферу в коллективе, чем осла ставить в состав»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в 20-м туре РПЛ (1:0).

— У ЦСКА было три поражения подряд в РПЛ. Казалось, что это яма.
— Мы уже говорили, что в ЦСКА все хорошо, Федотову нужно дать поработать. Видно, чего он хочет. Видно, что тренер пытался работать с Карраскалем, заставить работать. Но если человек не понимает — пожалуйста, бери кожаные штаны, садись на лавочку и обижайся на кого хочешь. Прежде всего пойми, что сам виноват в этой ситуации — сколько тебе давали шансов.
— Ходили разговоры, что у Карраскаля непростые взаимоотношения с Федотовым.
— Повторю — лучше сохранить атмосферу в коллективе, чем какого-то осла ставить в состав. Конечно, есть плюшевые тренеры, которые будут идти на поводу. Но обычно в клубах такие долго не протягивают, через пару туров их отправляют восвояси.

В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 18 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач.

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Владимир Быстров
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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