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Быстров о матче «Торпедо» — «Спартак»: «Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами!»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Матч «Торпедо» — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал матч 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Торпедо» (2:1).

— Матч «Спартака» с «Торпедо» стал самым событийным в этом туре: три удаления, три пенальти, попытка автозаводцев уйти с 0:2...

— Отличный матч, интересный. Но судьи напридумывали немножко. «Спартак» долго не побеждал — нужно было брать три очка. И они сделали все для этого. Видишь, дни рождения, свадьба, гулянки (речь про Гильермо Абаскаля, — Прим. «СЭ») — это выбивает из колеи. Игроки не до конца понимают, что от них требуется.

— Игра «Спартака» тебе не понравилась?

— Как может понравиться игра, когда они должны спокойно выносить «Торпедо» 5:0, а получают валидольную концовку! Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами! Я выбирал игрока матча, у меня были сомнения... Хотел Литвинова выбрать — он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше». Терять двух футболистов основного состава перед матчем с «Краснодаром» как-то нелогично. Иногда тренеры перед важной игрой дают отдохнуть кому-то. Здесь должна была быть легкая прогулка — получилось так, что еле ноги унесли.

Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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