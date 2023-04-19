Быстров о матче «Торпедо» — «Спартак»: «Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами!»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» прокомментировал матч 23-го тура РПЛ между красно-белыми и «Торпедо» (2:1).

— Матч «Спартака» с «Торпедо» стал самым событийным в этом туре: три удаления, три пенальти, попытка автозаводцев уйти с 0:2...

— Отличный матч, интересный. Но судьи напридумывали немножко. «Спартак» долго не побеждал — нужно было брать три очка. И они сделали все для этого. Видишь, дни рождения, свадьба, гулянки (речь про Гильермо Абаскаля, — Прим. «СЭ») — это выбивает из колеи. Игроки не до конца понимают, что от них требуется.

— Игра «Спартака» тебе не понравилась?

— Как может понравиться игра, когда они должны спокойно выносить «Торпедо» 5:0, а получают валидольную концовку! Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами! Я выбирал игрока матча, у меня были сомнения... Хотел Литвинова выбрать — он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше». Терять двух футболистов основного состава перед матчем с «Краснодаром» как-то нелогично. Иногда тренеры перед важной игрой дают отдохнуть кому-то. Здесь должна была быть легкая прогулка — получилось так, что еле ноги унесли.