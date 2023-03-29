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29 марта, 22:35

Быстров рассказал, чего сейчас не хватает российским молодым игрокам

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» рассказал, чего сейчас не хватает молодым российским талантам.

— Не хватает скорости, выносливости молодым игрокам. В «Зените» возьми наших «старичков» — молодежь была не готова с ними конкурировать! Даже в физическом плане. Если есть такая проблема, вы поймите: надо с 15 лет фигачить! Привыкайте уже к этим скоростям. А их в лучшем случае два раза в неделю тренируют. Час-два позанимались в день, собрались, помылись и приехали домой. Сидят играют в компьютер. Как вы хотите потом конкурировать? Эти — матерые. Они прошли всю подноготную, пахали и страдали. У вас же ничего этого нет — между собой подвигались, через два часа покушали, поспали и пошли дальше, — сказал Быстров «СЭ».

Сергей Пиняев. «Почему Пиняев в 18 лет исполняет роль лидера сборной? Где все наши хваленые футболисты?» Мнение Быстрова
Владимир Быстров
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