Быстров о дерби «Спартак» — ЦСКА: «Я получил настоящий кайф от матча»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от ЦСКА (1:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«Я получил настоящий кайф от сегодняшнего матча. Это было отлично. Мне очень нравится ЦСКА при Марко Николиче. Молодежь прогрессирует, команда побеждает. Посмотрим, на сколько армейцев хватит. Чемпионские амбиции «Спартака»? Поживем — увидим», — сказал Быстров «СЭ».

ЦСКА благодаря победе поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. «Спартак» опустился на четвертую строчку с 50 очками очков.