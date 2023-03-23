Быстров — о Джикии: «Он как мужик вышел на матч»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал травму защитника «Спартака» Георгия Джикии в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

— Я думаю, что Джикия в этом матче играл уже с травмой. Об этом же никто не думает. А вы посмотрите — он действительно не бежит так, как он обычно это делает. Может, человек вторую игру играет с надрывом задней поверхности бедра. Я знаю, что это такое — после возвращения в «Зенит» уже с четвертого матча я играл с надрывом. Плюс искусственное поле — при переходе с натурального газона ноги не бегут, такое часто бывает. Все эти факторы сыграли роль.

— Надрыв — это же вообще очень неприятная вещь.

— Это когда в мышце волокна разошлись, но она тебе еще позволяет бежать. Я колол себе «Вольтарен» на разминке и перед игрой. В каких-то моментах ускорялся, но где-то чуть-чуть себя берег. Помню, в матче со «Спартаком» с Комбаровым бежал, понял, что его обгоняю и начал прибавлять, чтобы вырваться в один на один. Мышца просто лопнула, я месяц лечился после этого. Я же не буду на это жаловаться?

Со стороны футболиста я понимаю Джикию, он как мужик вышел на матч. Я знаю много случаев, когда люди выходили и с температурой 38. Вы с такой температурой лежите в кровати и пьете чай с малиной, а он по полю бегает с пульсом под двести и легкие выплевывает.

Защитника «Спартака» заменили на 76-й минуте встречи с «Оренбургом».После игры стало известно, что он выбыл из строя на три недели.