Быстров считает, что «Спартаку» не нужен Абаскаль

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Спартаку» не нужен Абаскаль. В таком большом клубе нужны люди, которые могут добиться результата. Кто, если не он? Это головная боль руководства клуба, люди, работающие там, получают за это большие деньги. Команда должна бороться за чемпионство, а не за пятое место и рассказывать, «какие мы хорошие», — приводит слова Быстрова RT.

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года. «Спартак» завершил первую часть чемпионата России на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.