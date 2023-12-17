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Сегодня, 15:12

Быстров считает, что «Спартаку» не нужен Абаскаль

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Спартаку» не нужен Абаскаль. В таком большом клубе нужны люди, которые могут добиться результата. Кто, если не он? Это головная боль руководства клуба, люди, работающие там, получают за это большие деньги. Команда должна бороться за чемпионство, а не за пятое место и рассказывать, «какие мы хорошие», — приводит слова Быстрова RT.

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года. «Спартак» завершил первую часть чемпионата России на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.

Источник: RT
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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