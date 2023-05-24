Быстров: «Уровень Заболотного должен соответствовать классу армейцев»

Сегодня, 11:40
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» игру ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ против красно-белых (1:2).
— Показалось, что ЦСКА не хватило свежести впереди во втором тайме.
— Потому что многие заблуждались в том, что ЦСКА играл лучше в последних матчах и что у него якобы есть стиль.
— При этом ЦСКА хватило атакующей силы, чтобы обыграть «Зенит», у которого сильнейший состав в лиге.
— Но сейчас было дерби, а это совершенно другое. Не знаю, что Федотову нужно требовать в плане трансферов, — это его проблемы. Но в эпизодах, когда Заболотный мог решать, качество и уровень нападающего все-таки должны соответствовать классу команды...
— То есть для матчей уровня дерби Заболотный не подходит ЦСКА?
— Заболотный устраивает Федотова. Вот и все.
После этой игры армейцы сохранили второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на третью строчку с 53 очками.