Быстров: «Уровень Заболотного должен соответствовать классу армейцев»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» игру ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ против красно-белых (1:2).

— Показалось, что ЦСКА не хватило свежести впереди во втором тайме.

— Потому что многие заблуждались в том, что ЦСКА играл лучше в последних матчах и что у него якобы есть стиль.

— При этом ЦСКА хватило атакующей силы, чтобы обыграть «Зенит», у которого сильнейший состав в лиге.

— Но сейчас было дерби, а это совершенно другое. Не знаю, что Федотову нужно требовать в плане трансферов, — это его проблемы. Но в эпизодах, когда Заболотный мог решать, качество и уровень нападающего все-таки должны соответствовать классу команды...

— То есть для матчей уровня дерби Заболотный не подходит ЦСКА?

— Заболотный устраивает Федотова. Вот и все.

После этой игры армейцы сохранили второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на третью строчку с 53 очками.