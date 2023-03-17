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Сегодня, 21:45

Быстров считает Дуарте самым слабым из защитников «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

— Вместо Дуарте вышел Маслов в игре с «Факелом». Все недовольны, как «Спартак» сыграл в этом матче в обороне.

— Нужно сделать скидку на то, что Маслов после травмы. Ему нужно некоторое время для набора формы. Не увидел никакой разницы между Дуарте и Масловым. Парагваец не сильнее ни Чернова, ни Джикии, ни Маслова. Сколько ему нужно для адаптации? Не известно. Хорошего футболиста видно сразу. Он может привозить, но можно видеть сильные качества на тренировках.

23-летний парагваец выступает за «Спартак» с января 2023 года.

Он сыграл за красно-белых один матч в текущем сезоне.

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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