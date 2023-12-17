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Сегодня, 13:30

Быстров считает «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о конкуренции «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ. Он считает, что «быки» соответствуют уровню питерцев.

«Еще когда я выступал за эту команду, он уже был близок к петербуржцам. У них уже тогда была потрясающая инфраструктура, планы развития клуба. И главное, минимум коррупции. Так что «Краснодар» сейчас — первый конкурент «Зенита» в РПЛ. В начале года я говорил, что «быки» будут бороться за чемпионство. Все посмеялись и назвали «Спартак». Но, чтобы они боролись за чемпионство, им нужен сильный и авторитетный тренер. А еще им нужно уверенное в себе руководство, а не то, что сейчас», — сказал Быстров RT.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от «быков» отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246793-bystrov-krasnodar-zenit-rpl
Владимир Быстров
ФК Зенит
ФК Краснодар
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