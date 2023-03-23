0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:05

Быстров сравнил Пиняева с Аршавиным: «Берет мяч и тащит»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» сравнил полузащитника Сергея Пиняева с экс-игроков сборной России Андреем Аршавиным.

— Мое мнение — «Локомотиву» нужно 2-3 хороших трансфера и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, Дзюбу оставят, потому что будут дураками, если не предложат ему новый контракт.

Но Дзюба может стать и бомбой замедленного действия. Сейчас он на эмоциях, находит в себе энергию. Но дай ему контракт, и где гарантии, что опять не начнутся качели? Пиняев и Глушенков — это те игроки, вокруг которых должна строиться команда. Те, кто может тащить «Локомотив», на кого приходят зрители. Я вот смотрю на Пиняева, он напоминает мне молодого Аршавина — берет мяч и тащит. Я приходил на «Петровский» и кайфовал.

— А Володьку Быстрова Пиняев не напоминает?
— Пиняев потехничнее, с мячом умеет работать. Мне щиты за пределами поля ставили, чтобы я останавливался. Это я в детстве мяч по праздникам видел, а он спит с ним, по ходу. Плюс скорость, плюс «низкосракий», как Андрей Сергеевич. Все дано, приятно на него смотреть, таких футболистов мало.

В зимнее трансферное окно Пиняев перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив». В текущем сезоне 18-летний полузащитник сыграл в 14 матчах РПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

dsadadad
Андрей Аршавин
Владимир Быстров
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров — о будущем Дзюбы: «На месте тренера искал бы другого нападающего»

«Торпедо» взяло курс на сокращение затрат