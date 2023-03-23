Быстров сравнил тренера «Оренбурга» Личку с Петржелой

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу «Оренбурга» над «Спартаком» в 20-м тура РПЛ (2:0).

— После матча «Оренбург» — «Спартак» я написал, что Личка — лучший тренер чемпионата России прямо сейчас.

— Я уже давно говорил про него. Я его видел, когда он еще с «Краснодаром-2» играл во второй лиге. Он мне уже тогда понравился. С первой лиги ведет «Оренбург», команда в каждом матче играет зрелищно. Бывают провалы, но он волосы не себе не рвет — от «Зенита» восемь получили, он пошел дальше спокойно. От других трешку получили, в следующей — сами забили четыре. В каких-то моментах он мне Петржелу напоминает.

После 20 туров «Оренбург» с 31 очком идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.