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Сегодня, 08:40

Быстров — о предстоящем дерби: «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» поделился мнением от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.

— Какие ожидания от дерби?

— Дерби есть дерби. На такие матчи любой игрок должен выходить на поле и биться. Даже если у тебя травма, делай укол — и вперед! В целом же «Спартак» сейчас в худшей ситуации, чем ЦСКА.

— Почему? У армейцев семь ничьих в последних восьми матчах.

— Ну и что. У ЦСКА летом не было такого усиления, как у «Спартака». Половина состава — молодежь. Какие могут быть вопросы к тренерскому штабу? Хотите результата — работайте на трансферном рынке. Федотов с командой идет неплохо по турнирной таблице, если смотреть на кадровые ресурсы. Вот «Спартак», учитывая состав, должен быть выше.

«Спартак» и ЦСКА после десяти туров занимают пятое и шестое места соответственно в чемпионате России, набрав по 16 очков. Команды встретятся между собой в 11-м туре РПЛ в воскресенье, 8 октября.

 
Гильермо Абаскаль. «Зачем Абаскалю давать еще шанс? Он делает такое, что не может объяснить ни один человек!» Быстров — о «Спартаке»

 

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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