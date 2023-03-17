Быстров — о тренер Личке: «За работой таких специалистов всегда приятно смотреть»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал победу «Оренбурга» над «Сочи» (4:0) в 19-м туре РПЛ.

«Сочи» был сконцентрирован на протяжении всего матча с ЦСКА, где-то повезло. А тут «Оренбург» приехал. Личка очень достойно смотрится, команда может пропустить 3-4 мяча, не расстраивается и приезжает играть в футбол. Оренбуржцы не пытаются отбиваться, а бегут в контратаки. Каждое оборонительное действие заканчивается контратакой, причем очень большими силами. За работой таких специалистов всегда приятно смотреть. Это веселая команда. Когда у них получается, то идут до конца. Если пропускают, то не боятся идти до конца. «Оренбург» проиграл «Зениту» 0:8, но он атаковал. Оренбуржцы мне больше нравились в том матче, чем «Зенит», — сказал Быстров «СЭ».

45-летний специалист работает в «Оренбурге» с лета 2020 года.

Его команда располагается на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 19 матчей.