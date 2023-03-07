Сегодня, 08:50
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал возможную отставку главного тренера ЦСКА Владимира Федотова по ходу сезона.
«Нужно спокойно доигрывать чемпионат и смотреть дальше. Они общаются с тренером по тем позициям, которые нужно усилять», — сказал Быстров «СЭ».
В воскресенье, 5 марта, ЦСКА уступил «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ (0:2). Армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице. Ранее команда Владимира Федотова прошла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв в двухматчевом противостоянии «Краснодар» (3:0; 0:1).