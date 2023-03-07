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Быстров — о возможной отставке Федотова из ЦСКА: «Нужно спокойно доиграть чемпионат»

Быстров высказался о возможной отставке Федотова из ЦСКА
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал возможную отставку главного тренера ЦСКА Владимира Федотова по ходу сезона.

«Нужно спокойно доигрывать чемпионат и смотреть дальше. Они общаются с тренером по тем позициям, которые нужно усилять», — сказал Быстров «СЭ».

В воскресенье, 5 марта, ЦСКА уступил «Сочи» в матче 18-го тура РПЛ (0:2). Армейцы занимают 5-е место в турнирной таблице. Ранее команда Владимира Федотова прошла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв в двухматчевом противостоянии «Краснодар» (3:0; 0:1).

Владимир Быстров
ФК ЦСКА (Москва)
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