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Сегодня, 12:42

Быстров — об Аршавине: «Только я могу напихать ему на скамейке запасных. С такими звездами надо пожестче!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Аршавин и Владимир Быстров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» ответил члену правления сине-бело-голубых Андрею Аршавину.

13 декабря Аршавин в интервью «РБ Спорт» заявил, что его раздражает присутствие Быстрова в его жизни.

«Вы не видели, как я ему пихал на скамейке запасных? Кто может Андрей Сергеевичу напихать на скамейке? Только я. Хорошо, что Андрей Разин доверил мне место второго помощника. С такими звездами надо пожестче!» — сказал Быстров «СЭ».

Аршавин представлял команду дивизиона Харламова в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который проходил с 9 по 10 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год. Быстров играл в петербургском клубе с 2002 по 2005, а затем с 2009 по 2014 год.

На данный момент Аршавин занимает пост заместителя генерального директора «Зенита», а Быстров тренирует юношескую сборную России.

Андрей Аршавин
Владимир Быстров
Футбол
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